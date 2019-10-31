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    HaberlerEge‘Daima sahip çıkacağız’
    31.10.2019 - 07:50 |

    ‘Daima sahip çıkacağız’

    Akhisar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği fener alayına yüzlerce kişi katıldı.

    ‘Daima sahip çıkacağız’

    Akhisar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği fener alayına yüzlerce kişi katıldı. Yaklaşık olarak 3 kilometrelik yürüyüş hattındaki yürüyüşte 923 metrelik Türk bayrağı ile görsel şölen oluştu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “96 yıl geçmesine rağmen halkımız geleceğe umutla bakıyor. Bizler de, bu emaneti aldığımızdan daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere teslim etmeliyiz” dedi.

    Gece yarısı 6 kişinin bulunduğu eve pompalı tüfekli saldırıİzmir’in Bayraklı ilçesinde aralarında 3 çocuğunda bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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