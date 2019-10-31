‘Daima sahip çıkacağız’

Akhisar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği fener alayına yüzlerce kişi katıldı. Yaklaşık olarak 3 kilometrelik yürüyüş hattındaki yürüyüşte 923 metrelik Türk bayrağı ile görsel şölen oluştu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “96 yıl geçmesine rağmen halkımız geleceğe umutla bakıyor. Bizler de, bu emaneti aldığımızdan daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere teslim etmeliyiz” dedi.