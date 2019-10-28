‘Daima yaşatacağız’

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Arslan, “Cumhuriyet, çağdaşlık yolunda ilerlememize öncü olacak birçok devrimi beraberinde getirmiş ve tam bağımsız bir Türkiye yaratmıştır. Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek kuşaklara daha sağlam bir şekilde aktarabilmek için laik, demokratik ve aydınlık Türkiye’nin sembolü Cumhuriyetimize her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkmalıyız. Bugün onur ve gururla 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi ve minnettarlıkla anıyorum” dedi.