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    HaberlerEgeDalgaları aşıp kupayı aldılar
    10.09.2019 - 04:30

    Dalgaları aşıp kupayı aldılar

    Dalgaları aşıp kupayı aldılar

    Narlıdere Deniz Festivali, 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’na ev sahipliği yaptı. Narlıdere Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde Sahilevleri açıklarında oluşturulan parkurda, 9 farklı takım ve 200’e yakın sporcu mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi, hakemlere ve kulüp yöneticilerine şilt takdim edildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Bu şehir bizim, ilçe bizim, doğa ve deniz bizim. Sahip çıkmamız lazım. Narlıdere Deniz Festivali’ni geleneksel hale getireceğiz, geliştireceğiz. Çünkü Narlıderemize çok yakıştı. Çocuklarımızı gençlerimizi daha çok spora yönlendirmek istiyoruz” dedi.

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