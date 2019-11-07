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    HaberlerEge HaberleriDamar içinden varis tedavisi
    07.11.2019 - 07:50 |

    Damar içinden varis tedavisi

    Varis tedavisinde ağrı yapmayan ve iyileşme sürecini hızlandıran damar içi radyofrekans yöntemi, hastaların yüzünü güldürüyor.

    Damar içinden varis tedavisi

    Varis tedavisinde ağrı yapmayan ve iyileşme sürecini hızlandıran damar içi radyofrekans yöntemi, hastaların yüzünü güldürüyor. Yöntem, yüzeysel toplardamar içerisine uygulanan ısı enerjisi ile doku hasarı oluşturup damarın kapatılmasını sağlıyor. Teknikte, toplardamar iç duvarını ısıtmak ve zarar vermek için radyofrekans kateteri kullanılıyor.
    Lokal ya da yatıştırıcı anestezisi altında ve ultrasonografi eşliğinde uygulanan tedavide; radyofrekans kateteri, genellikle diz eklemi hizasında yüzeysel toplardamara iğne deliğinden sokuluyor. Kateter ucu toplardamar içerisinde kasık düzeyine kadar ilerletiliyor. Ardından toplardamar etrafına soğuk serum enjeksiyonu yapılıyor. Radyofrekans kateteri geri çekilirken de ısı enerjisi verilip toplardamarın kapatılması sağlanıyor. Neredeyse ağrısız olan işlemin ardından hasta hemen yürüyor ve yaklaşık bir saat sonra taburcu oluyor. Yaklaşık iki gün sonra da normal hayatına ve işine geri dönebiliyor.
    Radyofrekansla varis tedavisi uygulanan hastalar, yaklaşık 2-3 hafta içerisinde işlem öncesi şikayetlerinde belirgin azalma olduğunu belirtiyor.

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