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    03.12.2019 - 00:06 |

    Dans tutkusuyla yaşama bağlandı

    Dans tutkusuyla yaşama bağlandı

    Doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun müziği duymasa da hissederek dans ediyor hayata bağlanıyor.

    İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun (30), dansla hayata tutundu. Lise yıllarında öğretmeni tarafından dans yeteneği farkedilen Uygun, müziği duymadığı halde hissederek dans etmeye başladı. Kemalpaşa’da tekstil atölyesinde çalışan Ümit Uygun, tercüman Elvan Uçan aracılığıyla duygularını anlattı. Uygun, “Müziği duymuyorum ama hissedebiliyorum. Dans figürlerini de bu şekilde yapıyorum. Bana göre işitme engelli biri ya da duyan insan, hiç fark etmez. Önemli olan hissetmek” dedi.

    Tutkusu oldu

    Dans etmenin kendisi için tutku olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceğini belirten Ümit Uygun, “Okulda öğretmenim benim dans yeteneğimi fark ettiğinde ‘Sen işitme engelli olarak nasıl dans edebiliyorsun’ demiş ve duruma şaşırmıştı. Öncesinde farkında olmadığım ama sonra benim için de yaşama sevinci, hayata tutunma nedeni olan dansa sıkı sıkıya sarıldım. Ben aslında bir işitme engelli ile duyan biri arasında fark olmadığını tekrar tekrar göstermeye çalışıyorum. Duyan, konuşabilen veya konuşamayan, duymayan hiç fark etmez. Bence herkes dans etmeli” diye konuştu. Uygun, en büyük hayalinin duygusal şarkı söylemek olduğunu ifade etti. -UMUT KARAKOYUN DHA

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