‘Dargınlıkları sonlandırmalıyız’

Başkan Ergün, “Bayramlar vefanın sırrını, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın ve kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlardır. Bu vesileyle büyüklerimizi ziyaret etmeyi unutmamalı, dargınlık ve kırgınlıkları sonlandırmalıyız. Her gününüz bayram tadında geçsin” diye konuştu.