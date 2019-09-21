Datça’da Sinema Günleri başladı

Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin (SETEM) öncülüğünde, Eski Datça Mahallesi’ndeki bir otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte üç gün süreyle, göç ve mülteci konulu filmlerin ücretsiz gösterimi düzenlendi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, “Datça’da böyle bir etkinliğin düzenleniyor olması sanat adına çok önemli” dedi.