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    HaberlerEgeDatça’da Sinema Günleri başladı
    21.09.2019 - 01:12 |

    Datça’da Sinema Günleri başladı

    MUĞLA’nın Datça ilçesinde, ‘Göç ve Mülteciler’ temasıyla bu yıl ilk kez gerçekleşen Sinema Günleri büyük ilgi gördü.

    Datça’da Sinema Günleri başladı

    Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin (SETEM) öncülüğünde, Eski Datça Mahallesi’ndeki bir otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte üç gün süreyle, göç ve mülteci konulu filmlerin ücretsiz gösterimi düzenlendi.

    Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, “Datça’da böyle bir etkinliğin düzenleniyor olması sanat adına çok önemli” dedi.

     

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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