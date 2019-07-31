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    HaberlerEgeDatça’da yer yok
    31.07.2019 - 01:37

    Datça’da yer yok

    Muğla’nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken otellerde doluluk oranı, yüzde 100’lere ulaştı.

    Datça’da yer yok

    Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde turizmin çok yoğun geçtiğini söyledi. Datça’da, temmuz ayının 15’inden ağustosun sonuna kadar bütün otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’lere ulaştığını kaydeden Sancakdar, “Bayramda yer bulmak çok zor. Datça’ya gelecek olan misafirlerimiz, kesinlikle rezervasyonlarını yapmadan yola çıkmasınlar” dedi. l DHA

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