Datça’da yer yok

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde turizmin çok yoğun geçtiğini söyledi. Datça’da, temmuz ayının 15’inden ağustosun sonuna kadar bütün otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’lere ulaştığını kaydeden Sancakdar, “Bayramda yer bulmak çok zor. Datça’ya gelecek olan misafirlerimiz, kesinlikle rezervasyonlarını yapmadan yola çıkmasınlar” dedi. l DHA