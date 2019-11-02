"Davet bekliyoruz"

Türkiye’nin CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde İzmir’de buluştu.



Yerel yönetimlerin sorunlarına ortak çözüm yolları bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak için düzenli yapılan toplantıların ikincisinin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.



Çalıştayın açılış konuşmasına, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve geçen hafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yapılan fiziksel saldırıları kınayarak başlayan Başkan Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 2 ay önce yaptıkları büyükşehir belediye başkanları toplantısına vurgu yaptı.



‘Yerel paket’ vurgusu



Soyer, “Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara’ya gitmiştik ve orada hazırlanan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık iki ay geçti, sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu çalışmalarda büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve yerel yönetim paketine katkıda bulunmasını bekliyoruz. Büyükşehir belediye başkanları olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Başkanları eşleriyle ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, yaklaşık 40 milyon kişiyi temsil eden on büyükşehir belediye başkanı ve eşleriyle İzmir’de bir araya geldi. Soyer, “Fikir alışverişi yaparak, kentlerimize ve ülkemize daha iyi hizmet etmenin yollarını aradık. Verimli bir organizasyon oldu” diye konuştu.