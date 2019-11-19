Dede emanetini zirveye taşıdılar

Atatürk’le aynı cephede mücadele veren Celal Çavuş’un Cumhuriyet’in kurulduğu 29 Ekim 1929’te açtığı ‘1923 As Kurukahveci’ markasını, dördüncü kuşak olan Metin-Ali Sevgil kardeşler zirveye taşıdı. Sevgil kardeşler, “Markamızla Akhisarlılara gerçek kahve çeşitlerini sunuyoruz” dedi. AS Kuru Kahve Gıda Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sevgil, ayda 30 ton kahve işlediklerini, son sistem taş değirmenlerde öğütülen kahvenin, modern laboratuarda gıda mühendisleri tarafından analizlerinin yapıldığını söyledi. Sevgil, “Aromalı Türk kahveleri başta olmak üzere, aromalı filtre kahvelerimiz, dünya kahveleri, salep, sıcak çikolata ve bitki çayları olmak üzere 300’e yakın ürün üretimimiz var” dedi.

96 yıl önce büyük dede Celal Çavuş’tan, dede Ali Sevgil ve babaları Suat Sevgil’in, Tahtakale Caddesi’ndeki ilk satış yeri başta olmak üzere Akhisar’da 3 satış noktalarının bulunduğunu kaydeden Sevgil, “Son yıllarda değişik markalar adı altında kahve dükkanları açıldı. Bizde daha modern bir şekilde doğup büyüdüğümüz yerde 1 numaralı Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nde kendi yerimizde Akhisarlılara hizmet vermeyi adeta görev edindik” diye konuştu.