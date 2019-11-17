17.11.2019 - 01:18 |
Dede mirasıyla doğal üretim
İzmir Seferihisar’daki bir fabrika 1950 yılından beri taş baskı yöntemiyle zeytinyağı üretiyor. En doğal üretim tekniği olan yöntemi kullandıklarını belirten Uğur Ocakoğlu (38) fabrikayı dedesinden devraldığını söyledi. Taş baskı yöntemini anlatan Ocakoğlu, “Dedelerimizden gördüğümüz yöntemle zeytinyağı elde ediyoruz. Zeytinler taş yardımı ile eziliyor. Bu nedenle yağ aromasını kaybetmiyor, daha doğal ve sağlıklı oluyor” dedi.
Yöntemin daha zor ve maliyetinin yüksek olduğunu, tüm bunlara rağmen geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Ocakoğlu, “Dikkat, özveri ve ustalık gerektiriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca dönen taş, zeytini ezerek hamur haline getiriyor. Hamura dönüşen zeytin, kıl çuvallara dolduruluyor ve 100 tane çuval, yine insan gücü ile baskı makinesine yerleştiriliyor. Baskıyı herkes bu şekilde üst üste dizemiyor. Aralarda kayma olursa, çuvallar dağılıyor. Dağılınca çuvallar yıkılıyor ve bütün zeytin gidiyor. Bu iş tamamen ustalık işi” diye konuştu.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.