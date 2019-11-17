Dede mirasıyla doğal üretim

Yöntemin daha zor ve maliyetinin yüksek olduğunu, tüm bunlara rağmen geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Ocakoğlu, “Dikkat, özveri ve ustalık gerektiriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca dönen taş, zeytini ezerek hamur haline getiriyor. Hamura dönüşen zeytin, kıl çuvallara dolduruluyor ve 100 tane çuval, yine insan gücü ile baskı makinesine yerleştiriliyor. Baskıyı herkes bu şekilde üst üste dizemiyor. Aralarda kayma olursa, çuvallar dağılıyor. Dağılınca çuvallar yıkılıyor ve bütün zeytin gidiyor. Bu iş tamamen ustalık işi” diye konuştu.



