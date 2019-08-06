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    HaberlerEge‘Değerlendirmemiz sürüyor’
    06.08.2019 - 02:02

    ‘Değerlendirmemiz sürüyor’

    Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’un yatırım daveti mektubuna Volkswagen’den yanıt geldi

    ‘Değerlendirmemiz sürüyor’

    Volkswagen’in olası Türkiye yatırımı, son dönemde Alman ve Türk basınının haberleriyle gündeme gelirken, Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun’un Torbalı için davet mektubuna, şirketten yanıt geldi. Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Andreas Tostmann, henüz değerlendirme aşamasında olduklarını belirttiği mektubunda, “Bizim için faydalı olduğunu düşündüğümüz bölgenizdeki yatırım olanakları ve bölgenizin durumuyla ilgili vermiş olduğunuz bilgi için de teşekkür ederiz. Şu an bulunduğumuz noktada çeşitli alternatif lokasyonları, içsel- dışsal teknik kriterleriyle ve stratejik bir bakış çerçevesi içinde incelemekteyiz. Karar alınır, alınmaz; sizin teklifinize geri dönüş sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

    ‘Potansiyeli anlattık’

    Gelişmenin sevindirici olduğunu belirten Olgun ise “Torbalı’nın yatırımlar için sahip olduğu potansiyeli her fırsatta dile getiriyoruz. Bu katkıyı arttırmak hem de ilçemizin potansiyelini daha çok duyurmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

     

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