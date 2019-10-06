DEGİAD’a yeni bina

Projenin merhum Çaputçu’nun hayali olduğunu belirten DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, “Modern bir DEGİAD binası onun hayaliydi. Bu bina rahmetlinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. O iyi bir dost, iyi bir sırdaş, Cumhuriyet aşığı ve Atatürkçü bir kişiydi” diye konuştu. Açılışa; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da katıldı.