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    HaberlerEgeDEGİAD’a yeni bina
    06.10.2019 - 02:10 |

    DEGİAD’a yeni bina

    Denizli Genç İş İnsanları Derneği’nin (DEGİAD) genç yaşta vefat eden başkan, Sadık Emre Çaputçu’nun adını taşıyan yeni hizmet binası açıldı.

    DEGİAD’a yeni bina

    Projenin merhum Çaputçu’nun hayali olduğunu belirten DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, “Modern bir DEGİAD binası onun hayaliydi. Bu bina rahmetlinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. O iyi bir dost, iyi bir sırdaş, Cumhuriyet aşığı ve Atatürkçü bir kişiydi” diye konuştu. Açılışa; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da katıldı.

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