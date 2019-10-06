06.10.2019 - 02:10 |
DEGİAD’a yeni bina
Denizli Genç İş İnsanları Derneği’nin (DEGİAD) genç yaşta vefat eden başkan, Sadık Emre Çaputçu’nun adını taşıyan yeni hizmet binası açıldı.
Projenin merhum Çaputçu’nun hayali olduğunu belirten DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, “Modern bir DEGİAD binası onun hayaliydi. Bu bina rahmetlinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. O iyi bir dost, iyi bir sırdaş, Cumhuriyet aşığı ve Atatürkçü bir kişiydi” diye konuştu. Açılışa; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da katıldı.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.