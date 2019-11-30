30.11.2019 - 03:27 |
Değirmen Boğazı’na doğal dokunuşlar...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 52’den fazla ağaç türünü bünyesinde barındıran Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nın doğal dokusunu bozmadan, ıslahından çevre temizliğine, aydınlatmasından tahrip olmuş piknik masalarının yenilenmesine kadar en ince detaylarıyla rahat ve güvenli bir şekilde hazırlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.
Çalışmalarla aydınlatma eksikliğinden kaynaklanan güvenlik sorunlarının çözülmesi, alanın engelli vatandaşlar için ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi, ziyaretçilerin taleplerinin yeterli düzeyde karşılanması hedefleniyor.
‘Öyle güzel ki’
Tabiat parkında yapılması planlanan her çalışmanın doğal dokuyu bozmayacak şekilde yürütüleceğini belirten Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Burası öyle güzel bir yer, öyle güzel bir doğa ki bunu korumaktan başka yapılabilecek daha iyi bir çalışma, daha iyi bir proje yok” dedi.
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