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    HaberlerEge Haberleri‘Değişim süreci başladı’
    22.11.2019 - 07:50 |

    ‘Değişim süreci başladı’

    Yunan basınının ilgisini çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Yerel seçimlerde değişim mesajı verildi. Bu rüzgârın önünde kimse duramaz” dedi

    ‘Değişim süreci başladı’

    Selanik’te düzenlenen 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılan ve bir dizi ziyarette bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yunan medyasının ilgi odağı oldu. Yunan medyasının ‘CHP’nin bir üyesi olan 62 yaşındaki mimar, yedi aydır İzmir’in merkez belediyesinin dümeninde oturuyor’ diyerek tanıttığı Başkan Batur, CHP’nin yerel ve ulusal siyasetteki başarısını değerlendirdi.

    Feribot seferleri

    31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçlara dikkat çeken Batur, “Türk halkı yerel seçimlerde değişim mesajı verdi. Artık Türkiye’de değişim süreci başladı. Birlik sürdüğü sürece de bu rüzgârın önünde kimse duramaz. Bir sonraki genel seçimlerde aynı tutumun devam etmesini umut ediyoruz” diye konuştu.
    İzmir ile Selanik’in birbirine çok benzediğini vurgulayan Batur, “Feribot seferlerinin ve direkt uçuşların başlamasını bekliyoruz. Bu bağlantılar iki kent arasındaki ilişkileri olumlu etkileyecektir. Gerek İzmir’de gerekse Selanik’te turizmi artıracaktır” dedi.

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