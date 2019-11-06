Değişime az kaldı!

Konak’ta 14 mahallede kentsel dönüşümü başlatarak, binlerce insanın hayatına dokunacak Gültepe İmar Planları’nda sona yaklaşıldı. Başkan Abdül Batur revize çalışmalarını başlattığı Gültepe İmar Planları’nı, belediyenin 1 Kasım’da yapılan meclis toplantısına getirdi. Meclis, son virajı alan planları görüşülmek üzere imar ve kentsel dönüşüm komisyonlarına gönderdi.

Daha önceki dönemde hazırlanan ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dönen imar planlarında gerekli incelemelerin yapıldığını ve hızla revize çalışmalarına başlandığını hatırlatan Başkan Batur, şunları söyledi:

14 mahalleyi kapsıyor

“Kentsel dönüşüm sadece binaları, beton blokları dikmek demek değildir. O alanda yaşayan insanların yaşam seviyesini belirli bir noktaya çıkarmalıyız. Bizim birinci önceliğimiz de bu. Örneğin eski planda kişi başına 2.46 metrekare olan, yeşil alan ve rekreasyon alanlarını da barındıran sosyal donatı alanlarını biz 13.7’ye çıkardık.

Bunun dünya standardı 11. Biz kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6 kat artırarak, dünya standartlarını da aştık.”

Gültepe Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel olmak üzere 14 mahalleyi, yaklaşık 300 hektarlık alanı kapsıyor.

Ortalama 2 ve 4 kat yapılaşma hakkı bulunan alanda, tek ada tek parsel oluşacak şekilde yapılaşma benimsenerek, zeminde sosyal altyapının iyileştirilmesi amaçlanıyor.