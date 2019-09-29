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    HaberlerEgeDeğişimi ıskalamayın
    29.09.2019 - 07:50 |

    Değişimi ıskalamayın

    Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin “Ceo’larla Kahvaltı” etkinliği, Norm Holding ev sahipliğinde yapıldı.

    Değişimi ıskalamayın

    Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin “Ceo’larla Kahvaltı” etkinliği, Norm Holding ev sahipliğinde yapıldı. Buluşmada, farklı sektörlerden yöneticiler kalite yönetimi ve kurumsallaşma konusunda görüş alışverişinde bulundu. Norm Holding Ceo’su Kamil Başaran tüm KalDer üyelerine ‘Değişim’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Başaran, “Günümüz koşullarında kaybedecek vakit yok. Karar alırken riskin tanımını iyi yapmak gerekiyor. Teknoloji ve dijitalleşme konusuna da önem vermek gerekiyor. Çünkü teknoloji, firmanın tüm süreçlerini iyileştirmek için avantajlar sağlıyor” diye konuştu.

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