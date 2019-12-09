Demirci ve Kula’ya müjdelerle geldiler

Manisa’nın Demirci ve Kula ilçelerindeki hemşehri buluşmaları, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Bakan Pekcan, memleketi Demirci’de Turhan ve Kasapoğlu’yla birlikte bir düğün salonunda hemşerileriyle buluştu. Pekcan, ilçenin yol sorununun Bakan Turhan’ın çalışmalarıyla çözüleceğini ifade etti.

Demirci için en önemli konulardan birinin de doğalgaz olduğunu belirten Pekcan, “23 Aralık itibarıyla Demirci’nin doğalgaz ihalesi yapılıyor. Bu projeyi 2021 sonbaharına inşallah yetiştireceğiz” dedi. Pekcan, ilçeye yapılacak güneş enerjisi santrali için Dünya Bankası kredisinin onaylandığını, ilçeye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı yeni bölümlerin açılmasının kararlaştırıldığını, sağlık hizmetleri ve gölet sulaması alanlarında da yeni yatırımların devreye alınacağını, ayrıca organize sanayi bölgesiyle ilgili yer tespit çalışmasının devam ettiğini anlattı.

Bu hizmetlerle ilgili tüm bakanlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Pekcan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde kabinede çok iyi bir koordinasyonla çalışıyoruz. Bir bakanlığın diğer bakanlıkla işi olduğunda bir telefon bir görüşmeyle sorun çözülüyor. Demircili hemşehrilerimize de yüzde 67 oyla benim yüzümü ağarttıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tesis sözü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hizmetlerin sürdürüleceğini kaydetti, “Ülkemizin her yerinin ana arter yollarını yaptık, Demirci’nin yollarını da yaptık” dedi. Türkiye’nin 20 milyon gençle dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlerin kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için çalıştıklarını ifade etti. Kasapoğlu, havuzlardan salonlara, tenis kortlarından basketbol alanlarına kadar gün ve gün tesisleri artıracaklarını belirtti, şunları kaydetti:

“Buralardan inşallah geleceğin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarını yetiştireceğiz. Bu tesislerde kadınlarımızı daha çok görmek istiyoruz. Kadın, spor yaparsa herkesi peşinden sürükler.”

Bakan Kasapoğlu, ilçeye yapılacak olan yüzme havuzu için yer teslimi konusunda müteahhit şirketle protokol imzaladı.Bakanlar, İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de gezdi, bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.

Lezzetlerİ tanıttılar

Memleketi Kula’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’la esnaf ziyareti yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikram edilen yerel lezzetleri tanıttı. Kasapoğlu, Leblebiciler Çarşısı’ndan geçerken coğrafi işaretli Kula Leblebisi’ni bakanlar Pekcan ve Turhan’a sundu, leblebinin yapılış aşamalarını ve lezzetini anlattı.