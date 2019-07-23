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    HaberlerEgeDemirci’ye yarı olimpik havuz
    23.07.2019 - 02:19

    Demirci’ye yarı olimpik havuz

    Demirci’ye yarı olimpik havuz

    Ankara’da temaslarını sürdüren Manisanın Demirci ilçesinin belediye başkanı Selami Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretinin ardından Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Bozgeyik ile görüşen Başkan Selçuk, Demirci’ye yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu yatırımı, basket sahaları ve semt sahalarının yapım protokolünü imzaladı.

    Bakan talimat verdi

    Demirci’mizin geleceği için çalıştıklarını belirten Başkan Selçuk, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Demirci’ye söz verdiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu yatırımını görüştük. Bakanımız, süratle talimat verdi. Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik ile protokolü imzaladık. İlçemize tam donanımlı yarı olimpik yüzme havuzu yatırımının yanı sıra, basketbol sahaları ve semt sahaları da yapılacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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