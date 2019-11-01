01.11.2019 - 01:18 |
Demirezen’den birlik mesajı
Cumhuriyet’in ilanının 96. yılı nedeniyle Bayındır’da fener alayı düzenlendi. Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi ve Menderes Bulvarı arasında gerçekleşti.
Bayındırlıların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş Atatürk Anıtı önünde sonlandı. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Uğur Demirezen, “Bizler birlik içerisinde olduğumuzda hiç bir kimse vatanımıza göz dikemez. Birliğimiz her zaman daim olsun” dedi; asker selamı verdi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.