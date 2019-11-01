Demirezen’den birlik mesajı

Bayındırlıların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş Atatürk Anıtı önünde sonlandı. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Uğur Demirezen, “Bizler birlik içerisinde olduğumuzda hiç bir kimse vatanımıza göz dikemez. Birliğimiz her zaman daim olsun” dedi; asker selamı verdi.