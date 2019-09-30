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    HaberlerEgeDemirler sanat oldu
    30.09.2019 - 02:29 |

    Demirler sanat oldu

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde demir ustası İbrahim Erkaya (45) mesleğini sanatla buluşturdu.

    Demirler sanat oldu

    Demiri işleyerek yaptığı minyatürleri adeta birer sanat eserine dönüştüren Erkaya’nın ürünleri büyük ilgi görüyor. Mesleğe 1985 yılında çırak olarak başladığını belirten Erkaya, “Demirciliğin basit bir iş olmadığını, farklı eserler yapılabileceğini göstermek istedim. Tank, üzüm, motosiklet ve kılıç gibi birçok minyatür yaptım. Atıl parçalardan kalemlik yaptım. Bazılarını görerek, bazılarını hayal kurarak tasarladım. Hedefim kendimi daha iyi tanıtmak” dedi. 

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