Demirler sanat oldu

Demiri işleyerek yaptığı minyatürleri adeta birer sanat eserine dönüştüren Erkaya’nın ürünleri büyük ilgi görüyor. Mesleğe 1985 yılında çırak olarak başladığını belirten Erkaya, “Demirciliğin basit bir iş olmadığını, farklı eserler yapılabileceğini göstermek istedim. Tank, üzüm, motosiklet ve kılıç gibi birçok minyatür yaptım. Atıl parçalardan kalemlik yaptım. Bazılarını görerek, bazılarını hayal kurarak tasarladım. Hedefim kendimi daha iyi tanıtmak” dedi.