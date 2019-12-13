Demokrasi örneği

Yerel seçimlerde Saadet Partisi’nden başkan adayı olan Pınar, Edremit ile ilgili tespit ettikleri sorunları rapor halinde Arslan’a sundu. Sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplanıtnın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Arslan, “Tespit ettikleri sorunları paylaşıp kentimizin demokratik gelişimine önemli katkıda bulunan Pınar ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.