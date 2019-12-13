14.12.2019 - 00:04 |
Demokrasi örneği
Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Pınar ve ilçe yönetim kurulu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Yerel seçimlerde Saadet Partisi’nden başkan adayı olan Pınar, Edremit ile ilgili tespit ettikleri sorunları rapor halinde Arslan’a sundu. Sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplanıtnın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Arslan, “Tespit ettikleri sorunları paylaşıp kentimizin demokratik gelişimine önemli katkıda bulunan Pınar ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.