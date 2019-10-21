Deneyimlerini paylaştılar

Türev Eğitim Danışmanlığı’nın “İş’te Global Başarı” ana teması ve “İstismara Karşı Dur! İnsan, Hayvan ve Doğa!” başlığıyla gerçekleştirdiği 5. Profesyonel Yöneticilik Zirvesi İzmir’de yapıldı. Zirvenin ana teması kapsamında global şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından, “Global Şirket Olma Stratejileri, Global Başarının Dili, Global Şirket Yapılanması, Global Başarı Hikayeleri” oturumlarında deneyim ve tavsiyeler aktarıldı. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de çocuk, kadın, hayvan ve doğa istismarı konusunda sunumlar yaptı.