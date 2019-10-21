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    HaberlerEgeDeneyimlerini paylaştılar
    21.10.2019 - 01:25 |

    Deneyimlerini paylaştılar

    Deneyimlerini paylaştılar

    Türev Eğitim Danışmanlığı’nın “İş’te Global Başarı” ana teması ve “İstismara Karşı Dur! İnsan, Hayvan ve Doğa!” başlığıyla gerçekleştirdiği 5. Profesyonel Yöneticilik Zirvesi İzmir’de yapıldı. Zirvenin ana teması kapsamında global şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından, “Global Şirket Olma Stratejileri, Global Başarının Dili, Global Şirket Yapılanması, Global Başarı Hikayeleri” oturumlarında deneyim ve tavsiyeler aktarıldı. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de çocuk, kadın, hayvan ve doğa istismarı konusunda sunumlar yaptı.

    Yürek yakan detay ortaya çıktıGiresun’da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.
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    Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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