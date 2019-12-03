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    HaberlerEge Haberleri Deniz kirliliğine çözümler
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    03.12.2019 - 00:02 |

    Deniz kirliliğine çözümler

    Deniz kirliliğine çözümler

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), gençlerin girişimciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla 100 lise öğrencisini ‘sıfır atık’ konulu İnovasyon Kampı’nda bir araya getirdi. İzmir Bilimpark’ın öncülüğünde gerçekleşen kampta gençler, denizlerdeki kirliliğin nasıl önlenebileceğini konuştu. ‘Mikro plastikler’, ‘atık yağlar’ ve ‘ölü yosunlar’ üzerine yoğunlaşan liseliler, denizi temizleyen özel araçlar, otomatik çöp kutusu ve sahilleri temizleyen kişilere ödül verilmesini sağlayan mobil uygulama gibi yaratıcı iş fikirleri geliştirdi.

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