15.12.2019 - 00:03 |
Deniz mahsullerini uzmanlar anlattı
Ünlü şefler Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda deniz mahsullerini anlattı.
Şefler, deniz ürünlerinin işlenmesini, pişirilmesini ve sunumunu uygulamalı şekilde gösterdi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.