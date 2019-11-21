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    HaberlerEge HaberleriDenizde 15 milyon yolcu taşındı
    21.11.2019 - 02:42 |

    Denizde 15 milyon yolcu taşındı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığında tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.

    Denizde 15 milyon yolcu taşındı

     Yılın ilk 10 ayında bir önceki yıla göre taşınan yolcu sayısı yüzde 11.6 oranında arttı. Ekim ayında ilk kez ayda 1.5 milyon yolcu barajı aşıldı. Taşınan yocu sayısı 14 milyon 971 bine çıktı. Hızlı, konforlu ve güvenilir hizmet sunmak ve mevcut sefer planını yürütmek için 17 gemiye ihtiyaç duyduklarını belirten İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan, 2020 yılında da beş gemi kiralayacaklarını belirtti.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
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