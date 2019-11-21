Denizde 15 milyon yolcu taşındı

Yılın ilk 10 ayında bir önceki yıla göre taşınan yolcu sayısı yüzde 11.6 oranında arttı. Ekim ayında ilk kez ayda 1.5 milyon yolcu barajı aşıldı. Taşınan yocu sayısı 14 milyon 971 bine çıktı. Hızlı, konforlu ve güvenilir hizmet sunmak ve mevcut sefer planını yürütmek için 17 gemiye ihtiyaç duyduklarını belirten İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan, 2020 yılında da beş gemi kiralayacaklarını belirtti.