Denizden 100 bin turist gelecek

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir şubesi eylül ayı olağan meclis toplantısında, kenti yeniden rotalarına dahil eden kruvaziyerler ile Alaybey Tersanesi’nin faaliyetleri gündeme geldi. Açılış konuşmasını yapan DTO Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, ilk kruvaziyerin 12 Aralık 2020’de Costa firması tarafından getirileceğini belirtti. Çelik, 2021 yılında da MSC’nin 25 tane seferi göründüğünü, bu yılla birlikte İzmir’e 100 bin turistin kruvaziyer ile geleceğini ifade etti.

Ege’nin en büyüğü



İzmir Tersanesi Komutanlığı hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Deniz Yarbay Çağlar Tunçay ise, “Üç iskele, kızak ve havuz ile 134 bin metrekarelik alanda 28 fabrika atölye var. 10 bin tonluk bir havuz inşasının sürüyor. Aralık 2019’da hizmete açılacak. Ege Bölgesi’nin en büyük tersanesiyiz, tüm sivil gemilere de açığız” diye konuştu.