Denizle buluştular

Menderes Belediyesi ‘Hayata Engel Yok’ projesi kapsamında 38 engelli çocuğu aileleriyle birlikte Özdere’de ağırladı. Engelsiz Menderes için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki evlatlarımızı ve ailelerini sahillerimizde konuk ettik. Onlar için pozitif ayrımcılık yapacak ve yaşam kalitelerini artıracağız. Hayata geçireceğimiz engelsiz plaj ile de denizle buluşmalarını sağlayacağız” dedi.