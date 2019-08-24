24.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA
Denizle buluştular
Menderes Belediyesi ‘Hayata Engel Yok’ projesi kapsamında 38 engelli çocuğu aileleriyle birlikte Özdere’de ağırladı.
Menderes Belediyesi ‘Hayata Engel Yok’ projesi kapsamında 38 engelli çocuğu aileleriyle birlikte Özdere’de ağırladı. Engelsiz Menderes için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki evlatlarımızı ve ailelerini sahillerimizde konuk ettik. Onlar için pozitif ayrımcılık yapacak ve yaşam kalitelerini artıracağız. Hayata geçireceğimiz engelsiz plaj ile de denizle buluşmalarını sağlayacağız” dedi.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.