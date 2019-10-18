Denizli altyapısına 95 milyon

“Bir şehirde altyapı yoksa o şehirde hiçbir şey yoktur” düşüncesiyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Denizli merkezin büyük bir bölümünün alt yapısını baştan aşağı yeniledik. Şu an Türkiye’nin en temiz ve en sağlıklı içme suyuna sahip bir şehiriz. Musluktan akan suyu yeni doğmuş bebeğinize dahi içirebilirsiniz. Modern alt yapımızı şimdi de mahallelerimize götürüyoruz” diye konuştu.



Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nın son birleşiminde, kentin gelecek 5 yılını kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirleyen 2020-2024 stratejik planı görüşüldü. Planı hazırlarken tüm paydaşların görüşünü almaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Kentimizin geleceğine birlikte karar vermek için düzenlediğimiz anket çalışmamıza binlerce hemşehrimiz katıldı. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu katkıyı diğer tüm paydaşlarımızdan aldığımız verilerle harmanladık” dedi.