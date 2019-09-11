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    HaberlerEgeDenizli Basket provaya çıkıyor
    11.09.2019 - 00:41

    Denizli Basket provaya çıkıyor

    Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın Manisa’da Akhisar Belediyesi ve cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.

    Denizli Basket provaya çıkıyor

    Hotel Angel’s Park tarafından düzenlenecek olan hazırlık turnuvasında Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bu turnuva bizim için antrenman turnuvası. Takımımızı görmek, bütün oyuncularımızı oynatmak istiyoruz. Çeşitli rotasyonlar deneyeceğiz. Keyifli hazırlık maçları olacağını düşünüyorum. Kazanmak ve kaybetmek birinci planda olan şeyler değil Bizim için eksileri, artıları görmek çok iyi olacak” dedi.

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