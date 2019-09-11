Denizli Basket provaya çıkıyor

Hotel Angel’s Park tarafından düzenlenecek olan hazırlık turnuvasında Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bu turnuva bizim için antrenman turnuvası. Takımımızı görmek, bütün oyuncularımızı oynatmak istiyoruz. Çeşitli rotasyonlar deneyeceğiz. Keyifli hazırlık maçları olacağını düşünüyorum. Kazanmak ve kaybetmek birinci planda olan şeyler değil Bizim için eksileri, artıları görmek çok iyi olacak” dedi.