11.09.2019 - 00:41
Denizli Basket provaya çıkıyor
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın Manisa’da Akhisar Belediyesi ve cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
Hotel Angel’s Park tarafından düzenlenecek olan hazırlık turnuvasında Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bu turnuva bizim için antrenman turnuvası. Takımımızı görmek, bütün oyuncularımızı oynatmak istiyoruz. Çeşitli rotasyonlar deneyeceğiz. Keyifli hazırlık maçları olacağını düşünüyorum. Kazanmak ve kaybetmek birinci planda olan şeyler değil Bizim için eksileri, artıları görmek çok iyi olacak” dedi.
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