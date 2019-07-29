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    HaberlerEge‘Denizli emin ellerde’
    29.07.2019 - 01:34

    ‘Denizli emin ellerde’

    ‘Denizli emin ellerde’

    Türkiye’de nüfus başına düşen personel, istasyon ve araç sayısında ilk sırada bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 01 Ocak-15 Temmuz günleri arasında bin 833 yangına müdahale etti. Bin 40 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir İtfaiye, 283 de trafik kazasına müdahale etti. Ekipler, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin il genelinde müdahale ettiği toplam bin 833 yangının 480’i Merkezefendi, 437’si Pamukkale, 210’u Sarayköy’de gerçekleştiği ifade edildi. Büyükşehir İtfaiyenin gece gündüz demeden vatandaşların can ve malını korumak için çalıştığını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “52 ayrı noktada, 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Denizlimiz güvende ve daha huzurlu” dedi.

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