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    HaberlerEgeDenizli halkı, kitap günlerine akın etti
    07.10.2019 - 07:50 |

    Denizli halkı, kitap günlerine akın etti

    Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Günleri’ne Denizlililer büyük ilgi gösteriyor.

    Denizli halkı, kitap günlerine akın etti

    Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Günleri’ne Denizlililer büyük ilgi gösteriyor. Kitapseverlerin ilgisinden memnun olduklarını söyleyen ünlü yazarlar, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti. Başkan Doğan da yazarlara, adlarına dikilen fidanları takdim ederek teşekkür etti.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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