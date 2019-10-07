Denizli halkı, kitap günlerine akın etti

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Günleri’ne Denizlililer büyük ilgi gösteriyor. Kitapseverlerin ilgisinden memnun olduklarını söyleyen ünlü yazarlar, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti. Başkan Doğan da yazarlara, adlarına dikilen fidanları takdim ederek teşekkür etti.