08.12.2019 - 00:07 |
Denizli, ilgiden memnun kaldı
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin standında, Pamukkale, Denizli Kayak Merkezi, Bağbaşı Yaylası ve Laodikya gibi doğal ve kültürel değerler tanıtıldı.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) üyesi olan tesislerle ilgili bilgilendirme de yapıldı.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.