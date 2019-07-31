‘Denizli Kart’ta online dolum

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlara yeni bir kolaylık getirdi. Yeni uygulamayla kent içi toplu taşımada kullanılan “Denizli Kart”lar, kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online olarak dolum yapılabiliyor. Yeni online dolum sistemi, https://denizlikart.denizli.bel.tr/ adresi ile android veya IOS işletim sistemine sahip cep telefonları ve tabletlere indirilebilen Denizli Büyükşehir Belediyesi uygulamasındaki Ulaşım Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Denizli Kart’ın üzerinde bulunan 8 haneli kart numarasıyla online lira yükleme işlemi yapabiliyor.

10 dakikada aktif

Denizli Kart’a yapılan online yüklemeler, ödeme işleminden sonra 10 dakika içinde otomatik olarak aktif hale getiriliyor. 5, 10, 20,30, 40, 50, 100 ve 150 lira yüklenebiliyor. Başkan Osman Zolan, “Hemşehrilerimizin rahat ve konforlu seyahati için gece gündüz gayret ediyoruz” dedi.