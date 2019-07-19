Denizli, makine sanayisiyle gelişecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Makine Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti içinde yer alacak. Başkan Osman Zolan, “Yeni fabrikaların ortaya çıkmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapılan toplantıda gündemin 32. maddesinde yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kurulma aşamasında olan Makine Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti içerisinde yer alması konusu karara bağlandı. Karara göre Büyükşehir, Makine Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti içinde yer alacak. Toplantıda konuşan Büyükşehir Başkanı Zolan, tekstilin Denizli sanayisinin lokomotifi olduğunu belirtti. Başkan Zolan, “Şehrimizin ihracat kaleminde çok fazla fark edilmese de güzel makineler üreten işletmelerimiz var. Bu işletmeler Denizlimizin farklı yerlerinde dağınık durumda. Bunların bir organize sanayi bölgesinde toparlanmaları gerekiyor” diye konuştu.

İki yıldır çalışıyor

Makine Organize Sanayi Bölgesi’ni çok önemsediğini vurgulayan Başkan Zolan, “Makine üretmek demek yeni fabrikaların yapılması demektir. Aslında fabrika üreten fabrika yapıyoruz. Yeni fabrikaların ortaya çıkmasını sağlayacak bir organize sanayi kurma noktasında 2 yılı aşkın süredir çalışma yapıyoruz. Arazi konusunda belli bir noktaya varıldı” dedi.

İthalat sorunu ortadan kalkıyor

Makine üretiminin ithalata da engel olduğuna dikkat çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bazı fabrikalarda mermer işleyen makinelerin birçoğu Denizli’de yapılabilir durumda. Aynı zamanda bu makinelerin Denizli’den ihracatı da yapılıyor. Çok farkında değiliz ama sahaya çıktığımda bu güzelliklerle karşı karşıya geliyorum. Denizlimizle, girişimci işadamlarımızla, çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bunların önünü açmak ve yeni imkanlar sağlamak gerekiyor.”