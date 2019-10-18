Denizli tarihine yolculuk

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projenin ilk kafilesi olan Erbakır Fen Lisesi öğrencileriyle tarihe yolculuğa çıktı.



‘Ücretler düşsün’



Başkan Doğan, “Her şey kendi şehrini, kendi ilçeni tanımakla başlar. Eğer kendi şehrinizi, kendi ilçenizi tanımıyorsanız o şehire ait hissetmezsiniz, o şehiri benimsemezsiniz. Bizler de bu anlamda çocuklarımızı Pamukkale ve Laodikya ile buluşturmaya çalıştık” dedi. Kültürel miras hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olacağını belirten Doğan, “Bizler ilçemizi ve değerlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Umarım ki Pamukkale’ye giriş ücretlerimiz düşer, hemşehrimiz ailesiyle birlikte buralara gelebilir, diğer ilçelerden gelen vatandaşlarımız gezme ve kültürel mirasımızı tanıma imkanı bulabilir” diye konuştu.



‘Denizli’nin Tarihine Yolculuk’ projesi kapsamında haftada dört gün, ortalama 90 öğrenci, uzman rehberler ve arkeologlar eşliğinde tura çıkacak.