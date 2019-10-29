‘Denizli Türkiye’ye örnek’

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli’nin Türkiye’de benzeri az bulunan kent olduğunu vurguladı, “Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları başlattınız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994’te hayata geçirdiği belediyecilik anlayışını Denizli’de de Nihat Zeybekci’yle başladığını belirten Zolan, “Denizlimizi örnek kent yapmak için gayret ediyoruz” dedi.