29.10.2019 - 00:28 |
‘Denizli Türkiye’ye örnek’
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli’nin Türkiye’de benzeri az bulunan kent olduğunu vurguladı, “Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları başlattınız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994’te hayata geçirdiği belediyecilik anlayışını Denizli’de de Nihat Zeybekci’yle başladığını belirten Zolan, “Denizlimizi örnek kent yapmak için gayret ediyoruz” dedi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.