Denizli ulaşımına 60 yeni hat

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde hizmet veren belediye otobüs hat ve saatlerinde yeni düzenlemeler yapmaya başladı. 6 ayrı bölgede oluşturulacak 36 ana hat ile Denizlililer daha hızlı, ekonomik ve konforlu yolculuk yapacak. 60 dolayında hatta 230 otobüs hizmet verecek. Yeni düzenlemede fiyat artışı yapılmayacak.

Aktarma tarih oluyor

Denizli’nin sürdürülebilir bir trafik ağına kavuşması için çok büyük yatırımlara imza attıklarını söyleyen Başkan Osman Zolan, “Artan yerleşim bölgesi ve nüfus yoğunluklarını dikkate alarak otobüs hatlarında düzenlemeye gidiyoruz. Açılan yeni hatlar ve birleştirilen hatlarla vatandaş aktarma yapmak zorunda kalmayacak. Bu kapsamda köprülü kavşaklar, yeni çevre yolları, üst geçitler, otoparklar, Trafik Yönetim Sistemi gibi sayısız yatırımı da kentimize kazandırdık” dedi.