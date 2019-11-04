Denizli ve Uşak’ın en iyilerine plaket

Ödül töreni öncesi konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Sahada olan birisi olarak ihracatın nasıl ve ne zorluklarla yapıldığını biliyorum. Kur üzerinden yapılan manipülasyona karşı duruşunuzla her ay ihracat rekorları kırarak, bizlerin başını dik tuttunuz” dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, “Ekonomik güven endeksi her gün artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi dengeleniyor. Yeni ekonomik programla birlikte önemli adımlar atıldı. Son çeyrekten itibaren artı büyüme oranları da görülmeye başlanacak. İhracatçılarımız olarak sizlere güveniyoruz” diye konuştu.