04.11.2019 - 07:50 | | DENİZLİ DHA
Denizli ve Uşak’ın en iyilerine plaket
DENİZLİ’de, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği 2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Denizli ve Uşak’tan en çok ihracat yapan 40 firmanın temsilcisine plaket verildi.
Ödül töreni öncesi konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Sahada olan birisi olarak ihracatın nasıl ve ne zorluklarla yapıldığını biliyorum. Kur üzerinden yapılan manipülasyona karşı duruşunuzla her ay ihracat rekorları kırarak, bizlerin başını dik tuttunuz” dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, “Ekonomik güven endeksi her gün artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi dengeleniyor. Yeni ekonomik programla birlikte önemli adımlar atıldı. Son çeyrekten itibaren artı büyüme oranları da görülmeye başlanacak. İhracatçılarımız olarak sizlere güveniyoruz” diye konuştu.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.