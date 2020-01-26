Denizli’de 938 TOKİ konutu satışa çıkıyor

240 aya kadar vade ile satışa sunulan konutların başvuruları, 31 Ocak 2020’ye kadar tüm Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. 2+1 ve 3+1 şeklinde satışa sunulan toplam 938 toplu konutun 205’inin alt gelir grubunu kapsadığı; 2+1 alt gelir grubuna hitap eden 205 konutun müracaat bedelinin 1000 lira; 668’i 2+1, 65’i ise 3+1 olmak üzere toplam 733 konutun müracaat bedelinin ise 2000 lira olduğu açıklandı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az yüzde 40 engelli vatandaş ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç kategorideki müracaatlar, 31 Ocak 2020’ye kadar devam edecek.

Alt gelir grubuna yönelik sunulan 205 konutun yüzde 12 peşinat üzerinden 180 ay veya 240 ay vade ile satışa sunulacağı, diğer 733 konutun ise yüzde 10 peşinat üzerinden 96 ay, yüzde 15 peşinat üzerinden 108 ay veya yüzde 25 peşinat üzerinden 120 ay taksitle satışa sunulacağı öğrenildi.