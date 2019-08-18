Denizli’de akıllı kavşaklar artıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. 29 Ekim Bulvarı ile Şirinköy yolunu birbirine bağlayan, Bahçelievler ile Merkezefendi mahallelerinin kesişiminde yer alan Ali Dartanel Caddesi üzerinde iki akıllı kavşakta düzenleme yapıldı. Hastane Kavşağı olarak bilinen bölgenin güvenli ve seri trafik akışına sahip olmasının amaçlandığı düzenleme ile 2 gidiş-2 geliş şeritli yol ve sağ-sol dönüşlere imkan sağlayan akıllı kavşak, kısa süre önce faaliyete alındı.

Kentin yıllardır süregelen bir çok sorunu çözdüklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Yapılan çalışmayla kronikleşmiş bir sorunu daha çözdük” dedi.