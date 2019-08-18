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    HaberlerEgeDenizli’de akıllı kavşaklar artıyor
    18.08.2019 - 07:50

    Denizli’de akıllı kavşaklar artıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor.

    Denizli’de akıllı kavşaklar artıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. 29 Ekim Bulvarı ile Şirinköy yolunu birbirine bağlayan, Bahçelievler ile Merkezefendi mahallelerinin kesişiminde yer alan Ali Dartanel Caddesi üzerinde iki akıllı kavşakta düzenleme yapıldı. Hastane Kavşağı olarak bilinen bölgenin güvenli ve seri trafik akışına sahip olmasının amaçlandığı düzenleme ile 2 gidiş-2 geliş şeritli yol ve sağ-sol dönüşlere imkan sağlayan akıllı kavşak, kısa süre önce faaliyete alındı.
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