Denizli’de hedef hareketli yaşam

Denizli Büyükşehir, hareketli yaşamı özendirmek amacıyla ‘Açık Sokaklar’ etkinliği düzenledi. Başkan Osman Zolan da gençlerle hemsball oynadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Denizli İnovasyon Derneği (DİDER) işbirliğinde Açık Sokaklar Günü (Open Street Day) etkinliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği’nin ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlik kortejle başladı. Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar süren korteje, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş ile Pamukkale Kavşağı’ndan itibaren pedal çeviren yüzlerce bisikletli katıldı.

‘Çocuklar sokakta oynasın’

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, amaçlarının teknolojik bağımlılığı azaltarak sağlıklı kalabilmeye dikkat çekmek olduğunu söyledi. Denizli’nin çok güzel bir şehir olduğunu belirten Başkan Zolan, “Denizlimiz çok güzel yeşil alanlara, büyük parklara ve yürüyüş yollarına sahip bir şehir. İnsanlarımızın, gençlerimizin sağlığını koruması, zinde kalması ve mutlu olması için çaba gösteriyoruz” dedi. Teknoloji bağımlığına da değinen Başkan Zolan, çocukların sokakla ve geleneksel oyunlarla buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle renk kattığı etkinlikte capoeira gösterileri büyük beğeni topladı. Bir süre sek sek oynayan çocukları izleyen Başkan Osman Zolan, gençlerle hemsball oynadı.

‘Avrupa fırsatlarını değerlendirin’

Denizli’de Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk’in temas notası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere Avrupa fırsatlarını anlatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Açık Sokaklar Günü’nde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda stant açtı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, Avrupa fırsatlarıyla ilgili gençleri bilgilendirdi. Standı ziyaret eden Başkan Osman Zolan da, “Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz” dedi.