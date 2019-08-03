Denizli’de kültür ve sanata destek sürüyor

Onur ve mutluluk

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, 9’uncusunu düzenledikleri etkinliğin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kentin bu tür sanat etkinlikleriyle iç içe olması gerektiğini kaydeden Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, “Bu sevdayla yola çıkanların da önünü açmak, yanında olmak, sahip çıkmak, destek vermek gerekiyor. Biz sanatsal çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Sanatla kültürle iç içe olan bir şehre giden bu yolda yürümek gerekir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştık” diye konuştu. l DHA