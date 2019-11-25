Denizli’de şiddete ‘HAYIR’

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, farkındalık etkinliği düzenledi. Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, “Kadına karşı şiddet için bugüne kadar mor rengi kullandık. Bundan sonra rengimiz turuncu”dedi. Başkan Osman Zolan ise, “Denizli, en mutlu ve en huzurlu insanların yaşadığı şehir noktasına gelecek” diye konuştu.

Kadın meclisi bugün saat 14.00’te Bayramyeri Meydanı’nda tüm kadınlarla şiddete ‘Hayır’ diyecek.