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    HaberlerEgeDenizli’de toplu ulaşım daha hızlı
    23.09.2019 - 07:50 |

    Denizli’de toplu ulaşım daha hızlı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımadaki yeni düzenlemeleri mahalle sakinlerinden tam not aldı

    Denizli’de toplu ulaşım daha hızlı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada yaptığı yeni düzenlemeler birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Yolcular özellikle otobüs sefer sayılarının artırılıp, daha çok noktaya daha kolay, çabuk ve ekonomik olarak ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
    Seferler sıklaştı
    Daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için başlattıkları dönüşümün verimli bir şekilde ilerlediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, okulların açılmasıyla kış tarifesine geçildiğini, bununla birlikte mevcut güzergahların sefer sayılarını artırıp ihtiyaç olan bölgelere de ilave otobüs hatları koymaya devam ettiklerini vurguladı.
    Başkan Zolan, “Önceliğimiz belediye otobüs kullanımını daha cazip hale getirerek daha fazla insanımıza hızlı, ekonomik ve konforlu bir seyahat sunmak” diye konuştu.

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