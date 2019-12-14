14.12.2019 - 00:02 |
Denizli’de üreticiye 160 bin ceviz fidanı
Denizli’nin Türkiye’de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla Denizli Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle hayata geçirilen “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi” kapsamında bu yıl planlanan 160 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı.
Etkinlik öncesi konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, “Bu proje kentimizi önümüzdeki yıllarda ceviz üretiminde Türkiye çapında birinci yapacak” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Başkanı Osman Zolan da, “İstiyoruz ki insanımız üretsin ve ürettiği değer bulsun. Büyükşehir olarak üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyüyen ve üreten Denizli olarak hedefimize hep birlikte varacağız. Denizli cevizin başkenti olacak” diye konuştu.
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ise, Denizli’nin Türkiye ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini karşıladığını belirtti, “Üçüncü yılımızdayız, proje iki yıl daha devam edecek” dedi.
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