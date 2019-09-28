Denizli’den bir ilk

İtfaiye, polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde bilgilendirme çalışması yaptı, vatandaşlara olası yangın ve kaza anında neler yapılması gerektiğini anlattı. İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, “Yolcularımıza, acil durumlarda otobüsün nasıl tahliye edileceği, acil durum imdat çekicinin kullanımını, ön ve orta kapıların acil durumlarda nasıl açılacağını anlatıyoruz” dedi.