28.09.2019 - 02:38 |
Denizli’den bir ilk
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son dönemdeki otobüs kazası ve yangınlarıyla ilgili olarak, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı başlattı.
İtfaiye, polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde bilgilendirme çalışması yaptı, vatandaşlara olası yangın ve kaza anında neler yapılması gerektiğini anlattı. İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, “Yolcularımıza, acil durumlarda otobüsün nasıl tahliye edileceği, acil durum imdat çekicinin kullanımını, ön ve orta kapıların acil durumlarda nasıl açılacağını anlatıyoruz” dedi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.