Denizli’den davet var!

Tüm Denizlililerin davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim 2019 Salı günü saat 16.30’da Bayramyeri Meydanı’ndan başlayacak. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenecek yürüyüş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak. Başkan Osman Zolan, Cumhuriyet coşkusunu tüm hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini vurguladı.