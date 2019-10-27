BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDenizli’den davet var!
    27.10.2019 - 02:05 |

    Denizli’den davet var!

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıldönümünde Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleyecek.

    Denizli’den davet var!

     Tüm Denizlililerin davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim 2019 Salı günü saat 16.30’da Bayramyeri Meydanı’ndan başlayacak. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenecek yürüyüş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak. Başkan Osman Zolan, Cumhuriyet coşkusunu tüm hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini vurguladı.

    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
    daha fazla video için
    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

    İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler Resmi Gazete'de

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler Resmi Gazete'de

    Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

    Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

    Türkiye'de şu an saat kaç?

    Türkiye'de şu an saat kaç?

    Sıradaki Haber