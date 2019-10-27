27.10.2019 - 02:05 |
Denizli’den davet var!
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıldönümünde Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleyecek.
Tüm Denizlililerin davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim 2019 Salı günü saat 16.30’da Bayramyeri Meydanı’ndan başlayacak. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenecek yürüyüş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak. Başkan Osman Zolan, Cumhuriyet coşkusunu tüm hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini vurguladı.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.