‘Denizlimizin önceliği eğitim’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda, “Büyükşehir olarak eğitim, önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi. Bu arada Büyükşehir, öğrencilere ‘Denizli Öğrenci Kartı’ için vize uyarısında bulundu. Son günün 30 Eylül olduğu belirtildi. İşlemler, kart dolum merkezlerinden yaptırılabilecek.