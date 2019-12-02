Denizli’nin havlusu Londra’da beğenildi

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da tanıtılan Denizli havlusu, kalitesi ve tasarımıyla İngilizlerin beğenisini kazandı. DENİB, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile yürüttüğü ‘Denizli Ev Tekstil Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı’ projesi kapsamında oluşturulan heyetle Londra’ya çıkarma yaptı. Londra Türkiye Ticaret Merkezi’nde, Denizli ev tekstili ürünleri İngilizlere sunuldu. Dünya çapında üne sahip Denizli havlusunun İngiltere’de Turkish Towels (Türk havluları) çatısı altında tanıtıldığı program süresince katılımcılar, İngiliz alıcılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve pazarı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Önemli pazar

Denizli ev tekstili ürünlerine yoğun bir ilgi olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İngiltere ülkemiz ve ilimiz adına önemli bir ihracat pazarı olmayı sürdürüyor. Bugün itibariyle İngiltere, ilimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke konumunda; bornoz ve havlu grubu ihracatımızda da İngiltere üst sıralarda bulunuyor. İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programı’nın ilimiz ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi. -DENİZ TOKAT DHA